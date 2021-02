Agira – Richiesto il consiglio comunale aperto sulla problematica degli Asu

Il gruppo di opposizione ha richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale con all’ ordine del giorno le “Problematiche dei Lavoratori Asu negli Enti Locali e attivazione processi di stabilizzazione”. Nella nota sottoscritta dai consiglieri comunali Maria Gagliano, Benedetta Casullo e Luigi Manno si evidenzia la necessità’ di un dibattito consiliare “aperto” al contributo di autorevoli rappresentanti, attraverso i quali puo’ essere definito un quadro normativo e operativo per arrivare in tempi brevi alla soluzione della problematica degli Asu. In occasione dell’ ultimo Consiglio Comunale era stato il Capogruppo dell’ opposizione Luigi Manno, dopo aver evidenziato la contrarietà alla “sospensione” degli Asu presso il Comune di Agira e il ricorso in Cassazione dell’ Amministrazione a proporre la convocazione di un Consiglio Comunale “aperto” chiedendo la partecipazione di autorevoli rappresentanti per sollecitare la stabilizzazione degli Asu. Una proposta accolta dei presenti. Adesso i consiglieri hanno richiesto al presidente del Consiglio Comunale di Agira Mario Giardina di estendere l’ invito per il prossimo Consiglio comunale alla deputazione regionale e nazionale del territorio ennese, agli Assessori Regionali di competenza, ai sindaci del Libero Consorzio di Enna, ai rappresentanti delle OO.SS ed eventuali esperti nel settore al fine di fornire validi contributi risolutori della problematica.