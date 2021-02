Ex provincia – Affidato il servizio di progettazione per l’adeguamento sismico del Liceo Cascino di Piazza Armerina

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Dovranno essere pronti entro 36 giorni i progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico in due Licei della provincia di Enna. Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha, infatti, affidato il servizio di ingegneria-architettura a due raggruppamenti temporanei di professionisti scelti a seguito ad un esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiudicazione riguarda la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e la redazione della relazione geologica relativi alla realizzazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici dei Licei Scientifici “A. Cascino” di Piazza Armerina e “P. Farinato” di Enna. Ad aggiudicarsi il servizio per il Liceo di Piazza Armerina è stato il raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Stancanelli Russo Associati, dagli ingegneri Giuseppe Malatino e Carmela Garozzo e dal geologo Salvatore Palillo. Al raggruppamento Mythos Consorzio Stabile S.c.a.r. e ai tecnici Fernando Curcuruto ed Edoardo Pagano invece sono stati aggiudicati i lavori di progettazione per gli interventi da realizzare al liceo scientifico di Enna . I progetti inseriti nel Piano di Edilizia Scolastica 2018/2020 del Libero Consorzio Comunale di Enna, relativamente all’annualità 2018 sono finanziati dai Mutui Bei. ”

“E’ alta l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole da parte dei Governi, nazionale e regionale, nell’ottica di migliorare gli standard qualitativi delle scuole. Il Libero Consorzio- commenta il commissario straordinario, Girolamo Di Fazio- ottenuto il finanziamento ha in tempi rapidi provveduto all’espletamento della gara per consentire la realizzazione di questi interventi indispensabili per garantire sicurezza alla popolazione scolastica. Il nostro è un compito istituzionale che grazie alla abnegazione dell’Ufficio tecnico, diretto dall’ingegnere Giuseppe Grasso, cerchiamo di adempiere nel migliore dei modi”.