Agira: Amministrazione ricorre in Cassazione sulla vicenda degli ASU

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Agira – Con una delibera di Giunta Municipale alla presenza del vice sindaco Cavallaro e degli Assessori Sposito e Cardaci, assente il sindaco Greco e l’ Assessore Millauro l’ amministrazione comunale ha ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 575/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, Sez. Lavoro, in data24/12/2020, nel giudizio di appello promosso da cinque operatori in servizio presso l’ ente, appartenenti alla categoria degli Asu. Per la difesa delle ragioni dell’Ente l’affidamento dell’incarico di che è stato conferito al Prof. Avv. Giuseppe Berretta per un importo complessivo pari ad € 10.105,14. Qui la delibera