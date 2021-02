L’aumento delle temperature globali sta provocando rilascio di CO2 dal suolo artico

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

L’aumento delle temperature globali sta provocando il disgelo del suolo artico ghiacciato – il permafrost – nell’emisfero settentrionale con un conseguente rilascio di CO2 immagazzinata al suo interno da migliaia di anni. Si stima che la quantità di carbonio immagazzinata nel permafrost sia quattro volte maggiore della quantità combinata di CO2 emessa dagli esseri umani moderni. I risultati della ricerca di un team internazionale, che include tra gli altri un ricercatore dell’Università di Copenaghen, suggeriscono che il fenomeno appena scoperto rilascerà quantità di CO 2 ancora maggiori di quanto si supponeva una volta

I ricercatori sanno da tempo che i microrganismi svolgono un ruolo chiave nel rilascio di CO2 quando il permafrost si scioglie. I microrganismi attivati ​​quando il suolo si scioglie convertono le piante morte e altro materiale organico in gas a effetto serra come metano, protossido di azoto e anidride carbonica. La novità è che si credeva che il ferro minerale legasse il carbonio anche quando il permafrost si scioglieva. Il nuovo risultato dimostra che i batteri inabilitano la capacità di intrappolare il carbonio del ferro, con conseguente rilascio di grandi quantità di CO2 . Questa è una scoperta completamente nuova.

“Quello che vediamo è che i batteri usano semplicemente i minerali di ferro come fonte di cibo. Man mano che si nutrono, i legami che avevano intrappolato il carbonio vengono distrutti e vengono rilasciati nell’atmosfera come gas serra”, spiega il professor Carsten W. Müller dell’Università. del Dipartimento di geoscienze e gestione delle risorse naturali di Copenaghen.

“Il suolo congelato ha un alto contenuto di ossigeno, che mantiene stabili i minerali di ferro e consente al carbonio di legarsi ad essi. Ma non appena il ghiaccio si scioglie e si trasforma in acqua, i livelli di ossigeno diminuiscono e il ferro diventa instabile. Allo stesso tempo, il il ghiaccio consente l’accesso ai batteri. Nel complesso, questo è ciò che rilascia carbonio immagazzinato come CO 2 “, spiega Müller. Lo studio è stato appena pubblicato su Nature Communications .