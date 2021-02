Eliminare l’audio dai video da inviare via Whatsapp

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Questa la operazioni da fare per eliminare l’audio dai video da inviare via Whatsapp.

Dopo aver effettuato l’aggiornamento, inviare un video privo di audio su WhatsApp è molto più semplice. Per farlo basta recarsi nella conversazione desiderata, premere il tasto per gli allegati ai messaggi e scegliere l’opzione Galleria per selezionare la clip da inviare. Una volta scelta, gli strumenti per la modifica includeranno un tasto con l’immagine stilizzata di un altoparlante. Il posto dove cercare è direttamente sotto alla sequenza di fotogrammi, subito a sinistra delle informazioni su durata del video e dimensioni in memoria: premere il simbolo farà in modo che inviando la clip la traccia audio venga eliminata.