Come verificare se un sito è sicuro

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Al giorno d’oggi, sempre più utenti sono soliti navigare online. Il boom di smartphone e tablet è stato veramente impressionante nel corso degli ultimi anni, al punto tale che anche per svolgere qualsiasi tipo di attività, il web è diventato uno strumento di cui non si può proprio fare a meno.

Basti pensare al pazzesco percorso di crescita che ha caratterizzato il settore del gioco online, che è cresciuto notevolmente nel corso degli ultimi anni, proprio grazie a un’evoluzione tecnologica che non ha eguali. Le piattaforme online dove si può giocare d’azzardo, infatti, sono in grado di garantire un numero sempre più alto di persone, anche grazie alla possibilità di sfruttare dei casino bonus che sono sempre più vantaggiosi

Controllare il protocollo di connessione

Uno dei primi aspetti che bisogna tenere in considerazione è rappresentato indubbiamente dalla presenza o meno del certificato SSL. Si tratta di un elemento che torna molto utile per comprendere se un portale online è protetto o meno.

Quando si parla del certificato SSL, si fa riferimento a un protocollo che ha come obiettivo principale quello di permettere la trasmissione di varie informazioni e dati tra due app in maniera del tutto protetta. I dati, di conseguenza, nel corso del processo di trasferimento subiscono un’attività di criptaggio che consente di evitare che i malintenzionati possano intercettarli. Di conseguenza, nel caso in cui l’utente debba effettuare l’acquisto di un qualsiasi prodotto o servizio sul web, ecco che la presenza di un certificato SSL permette che tutta la transazione si svolga in maniera del tutto protetta, senza quindi che possa avvenire alcun tipo di furto delle informazioni trasmesse.

Il protocollo https

Un protocollo a cui fa riferimento anche il protocollo HTTPS, una dicitura che si trova all’interno dei vari indirizzi web e che permette di capire se un indirizzo web oppure tutto il sito web possa essere coperto tramite un certificato SSL, che è in grado di garantire la trasmissione dei dati.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte a un portale che presenti un indirizzo con il protocollo http, invece, bisogna procedere molto di più con i piedi di piombo. Infatti, quel portale potrebbe avere anche una serie di falle molto importanti dal punto di vista della sicurezza.

Occhio alle recensioni

Un altro consiglio molto utile è quello di sfruttare a proprio vantaggio gli strumenti che sono presenti sul web, come ad esempio TrustPilot. Si tratta di un servizio che permette di capire se il sito internet che si sta visitando è dotato o meno di un certificato SSL. TrustPilot non è altro che un aggregatore di recensioni, in cui sono contenute tutte quelle esperienze d’uso che vengono fatte registrare da parte di altri utenti, in maniera tale da comprendere al meglio il livello di affidabilità.

Si tratta di un servizio che si può utilizzare in modo estremamente facile e rapido. uno dei vantaggi di questa piattaforma è legato al fatto che le recensioni che vengono lasciate da parte degli utenti non vengono eliminate da chi è proprietario dei portali online che sono stati recensiti.

Controllare la reputazione di un sito online

Ci sono tanti altri servizi che possono tornare utili per capire se una piattaforma è sicura o meno. Ad esempio, due opzioni molto diffuse è MyWOT e Password Checkup, di Google. In poche parole, si tratta di due strumenti di valutazione che permettono di misurare la reputazione dei vari siti web che si possono sfruttare sia tramite il sito ufficiale che sfruttando l’apposita estensione che viene proposta per varie tipologie di browser, come ad esempio Firefox, Safari e Chrome. Interessante anche mettere in evidenza come ci siano apposite app per accedere pure tramite i dispositivi mobili.