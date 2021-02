Agira: Fiadel-CSA per Sauro “Potenzialmente nulli i licenziamenti dei 28 ASU, sindaco Greco revochi delibera”

Sulla vicenda dei 28 lavoratori ASU del Comune di Agira sospesi dall’ attività lavorativa da parte del sindaco Maria Greco interviene il Segretario provinciale della Fiadel-CSA – aderente alla Cisal Salvatore Sauro, manifestando il proprio dissenzo nei confronti della delibera del sindaco di Agira, che revoca la prosecuzione del lavoro svolto dai 28 ASU. “Il nostro territorio deve spesso caratterizzarsi per tristi episodi che ledono a mio avviso i diritti dei lavoratori, è assurdo – ha dichiarato Salvatore Sauro – che 28 Asu impegnati in servizi essenziali per il Comune di Agira vengano sospesi dal sindaco in periodo di emergenza epidemiologica da pandemia di Covid-19 – ricordo prosegue Sauro – che è stato adottato dal Governo il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi. Se si guarda in generale alla ratio di tale blocco si potrebbe affermare che la limitazione delle attività di iniziativa economica non si giustifichi solo nella difesa della utilità sociale di cui all’art 41 comma 2 Cost, ma che la stessa possa trovare un riscontro pure nel comma 3 dell’art 41 che riserva alla Legge il compito di determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini sociali”.