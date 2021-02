Dono del Club Unesco al Reparto Covid Umberto I di Enna

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Tra le numerose donazioni elargite dal Consiglio Direttivo Ennese del CLUB per l’UNESCO, vi sono sei saturimetri e un termometro digitale per i pazienti del Reparto Medicina COVID dell’Ospedale Umberto I di Enna.

Il momento della donazione è stato immortalato nella foto scattata dal personale del reparto che ringrazia il Presidente del CLUB Ennese dell’UNESCO, Marcella Tuttobene Virardi, e tutti coloro che hanno contribuito, per l’ulteriore gesto di generosità mostrato verso pazienti e operatori sanitari nell’attuale contingenza pandemica. Il gesto è oltremodo apprezzato dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale e dal management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.