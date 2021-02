ASP Enna. Bando straordinario per dirigenti medici

Con delibera n.193 del 1° febbraio 2021, la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha bandito l’avviso pubblico straordinario per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze di dirigente medico per le seguenti discipline: Anatomia Patologica; Anestesia e Rianimazione; Chirurgia Generale; Cure Primarie; Dermatologia; Gastroenterologia; Geriatria; Lungo Degenza; Malattie Infettive; Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Generale; Medicina Legale; Medicina Trasfusionale; Nefrologia ed Emodialisi; Neonatologia; Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Oftamologia; Oncologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorinolaringoiatria; Patologia Clinica; Pediatria e Urologia. La misura è necessaria per rafforzare la dotazione organica delle Unità Operative che “… a causa della carenza di personale non riescono a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza”, si legge nell’atto deliberativo.

I termini del bando saranno chiusi l’11 febbraio prossimo e l’avviso è pubblicato sul sito dell’Azienda, nella sezione Bandi di Concorso, al seguente indirizzo:

www.aspenna.it