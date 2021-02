In vendita a Enna i cd di Mario Antonio Pagaria, contenenti alcune sue liriche lette dal maestro Alessandro Quasimodo,

Sono in vendita ad Enna, presso l’edicola Francesco Monaco, situata in viale Diaz, di fronte l’istituto Alberghiero, i video Cd, di Mario Antonio Pagaria, contenenti alcune sue liriche , lette dal maestro Alessandro Quasimodo, , poeta, attore e regista, figlio del Nobel Salvatore. Dalla vendita, Pagaria non ricava nulla, se non il vantaggio di far conoscere al pubblico la sua poetica. Il ricavato andrà interamente a beneficio dell’Associazione di bambini Down “Vita 21” e della piccola Nora. Un plauso all’esercente Francesco Monaco che ha spontaneamente dichiarato di non voler guadagnare nulla dalla vendita. Per questo, Pagaria gli ha concesso l’esclusiva. L’autore ricorda a coloro i quali non potessero recarsi presso l’edicola Monaco, che è disposto a spedire il cd a domicilio, con spese postali gratuite. Chiamare in questo caso il 3463248524. . I video Cd sono regolarmente registrati presso la SIAE.