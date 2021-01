Continuano a Piazza Armerina , con poco successo, le operazioni di screening dedicato agli alunni e al personale scolastico

A Piazza Armerina da ieri è possibile sottoporsi al prelievo mediante tampone recandosi presso il “drive in” allestito all’interno dell’area ex-Siace. Lo screening è dedicato agli alunni e al personale scolastico piazzese in vista della ripresa delle lezioni nelle scuole medie e nelle elementari in presenza al 100% e al 50% nella scuola superiori. L’operazione non sta avendo però molto successo in quanto l’affluenza è minima. La causa potrebbe essere in parte una sottovalutazione del rischio da parte del popolo scolastico ma anche una certa ritrosia a sottoporsi all’esame già notata in altre occasioni.

Questo atteggiamento rischia di mettere a rischio la ripartenza delle scuole che da lunedì molto probabilmente verranno riaperte i tutta la Sicilia, visto che sembrerebbero confortanti i dati epidemiologici provenienti da tutta l’Isola. A Piazza Armerina, nello spazio dell’ex area Siace, le operazioni di tamponatura continueranno anche nel pomeriggio di oggi.