A Nicosia ed Agira per i lavori sulla Nord-Sud, sopralluogo dell’on. Luisa Lantieri e dell’assessore regionale Falcone

Oggi la deputata regionale Luisa Lantieri si è recata a Nicosia e ad Agira dove era prevista la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, per fare il punto della situazione sui lavori che riguardano la viabilità della zona nord del Libero consorzio di Enna. «Durante il mio mandato ho posto particolare attenzione alla viabilità in questa parte dell’ex provincia – dichiara l’On. Lantieri – perché la mancanza di adeguate infrastrutture stradali è sempre stato l’ostacolo più importante da superare per consentire lo sviluppo economico di questa parte della Sicilia»”. “In particolare oggi, insieme all’assessore Falcone, abbiamo effettuato un sopralluogo sulla circonvallazione di Agira (Sp 99) oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria da un milione e mezzo euro e successivamente ci siamo recati al Municipio di Nicosia dove si è fatto il punto della statale 117 Nord-Sud e sull’avvio del cantiere del lotto B5“.

“La scelta dell Governo regionale – conclude l’on Luisa Lantieri – di finanziare uno studio tecnico per il completamento della bretella finale di collegamento della 117 con la A19 è sicuramente una notizia positiva e rappresenta un passo in avanti per la realizzazione definitiva della “Due Mari”, un’arteria stradale fondamentale per il collegamento nord-sud della Sicilia. Come al solito seguirò con molta attenzione anche questo importante passaggio dello sviluppo delle infrastrutture stradali nell’ex provincia”