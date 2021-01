La Confartigianato Imprese Enna regala un statuetta raffigurante un’infermiera al vescovo di Nicosia

La Confartigianato Imprese Enna, rappresentata da Vitale Angelo, e la Coldiretti, in persona di Michele Lodico, nella giornata di venerdì 15 gennaio hanno consegnato al Vescovo di Nicosia Salvatore Muratore un pregiato manufatto raffigurante un’infermiera. La statua, di fattura artigianale, è stata realizzata da un laboratorio di arte presepiale di Napoli associato alla Confartigianato.

Un piccolo gesto, ma che in sé condensa un messaggio di condiviso valore: la stima e la riconoscenza nei confronti di quella categoria che essa rappresenta. Uomini e donne di valore appartenenti alla popolazione medica, oggi chiamata più che mai a superare i suoi umani limiti e restare salda in prima linea contro il Covid-19 che tanto sta costando al Pianeta, soprattutto in termini di vite umane. Un ringraziamento, dunque, a chi con dedizione e sacrificio continua a prodigarsi per il prossimo strenuamente