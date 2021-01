Un ladro alla “Ficarra e Picone” arrestato dalla polizia

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Ieri gli agenti di Enna hanno arrestato un catanese di 20 anni che all’altezza di via Livatino spingeva un carrello della spesa colmo di merce. I due poliziotti sono sicuramente rimasti sorpresi dalla quantità e dalla varietà dei prodotti risultati poi rubati. Un ladro, simile ai personaggi che spesso descrivono Ficarra e Picone, che non aveva un obiettivo preciso e che era intenzionato, molto probabilmente, a sottrarre qualunque cosa gli fosse capitata sottomano. La notizia sarebbe semplicemente curiosa ma purtroppo l’uomo ha anche rubato un capretto che per i maltrattamenti subiti è morto nonostante l’intervento di un veterinario chiamato dagli agenti. Questo l’elenco della merce ritrovata all’interno del carrello, sottratto poco prima da un supermercato della zona: un cartello stradale indicante una rotatoria, chiavi di abitazioni, un fonendoscopio, un phon, una bandiera tricolore italiana di grandi dimensioni, buste di corrispondenza postale con differenti destinatari e ,come detto, lo sfortunato capretto. Il quarantenne catanese finito in manette è stato subito rinchiuso nel carcere circondariale di Enna ed è accusato di furto aggravato e maltrattamento di animali.