Lunedì 18/01/2021 Sarà una giornata nuvolosa con ampie schiarite Non si escludono episodi piovosi specie tra la tarda mattinata e il pomeriggio, schiarite in serata. Temperature : Le temperature saranno in diminuzione con la massima registrata sarà di 9°C, mentre la minima 0°C occhio al ghiaccio la notte e le prime ore del mattino. ( attentibilità 99%) Martedì 19/01/2021 Sarà una giornata prevalentemente soleggiata Temperature ancora in diminuzione dove la massima registrata sarà di 9 °C mentre la minima – 2 °C occhio al ghiaccio la notte e le prime ore del mattino. ( attentibilità 80%) Mercoledì 20/01/2021 Sarà una giornata prevalentemente soleggiata ( rischio di qualche episodio piovoso ma la Probabilità è bassa) Temperature in aumento la massima registrata sarà di 10°C, la minima sarà registrata di 0°C occhio al ghiaccio la notte e le prime ore del mattino. ( attentibilità 70%)