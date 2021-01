Meteo – Un weekend sotto ghiaccio per Piazza Armerina

La nostra isola sarà interessata da correnti gelide portando un drastico calo termico e anche a Piazza Armerina sarà un weekend gelido con temperature minime sotto lo zero. La colonnina di mercurio potrà scendere fino a – 6°C in periferia tra sabato notte e domenica mentre in città è prevista una temperatura di – 3°C . Questo il dettaglio

Sabato 16/01/2021

Sarà una giornata molto nuvolosa con freddo intenso, la massima registrata sarà di 6°C, la minima – 3°C ALLERTA GHIACCIO⚠️. Possibilità di qualche fiocco di neve nella notte

Domenica 17/01/2021

Sarà una giornata molto nuvolosa con rischio di qualche precipitazione. In nottata possibilità di qualche fiocco di neve

Temperature gelide : la massima registrata sarà di 6°C, la minima 2°C

ALLERTA GHIACCIO ⚠️