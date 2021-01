Piazza Armerina – Il consigliere comunale Cimino:” Perché continua ad essere chiusa la Villa Garibaldi?”

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

E’ ormai passato quasi un anno dalla chiusura della Villa Garibaldi di Piazza Armerina ma non sembra ci siano segnali che facciano pensare ad una sua prossima riapertura. Del problema si parlerà in uno dei prossimi consigli comunali, visto che il consigliere Totò Cimino ha deciso di presentare una interrogazione che chiede al sindaco di motivare la mancata riapertura dell preziosa villa comunale. Nel contempo Cimino lancia anche un grido d’allarme, visto che ormai il più importante spazio verde di Piazza Armerina sembra lasciato in balia di vandali e di cani randagi.

(nella foto immagini di repertorio)

QUESTA L’INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE TOTO’ CIMINO

Oggetto: Interrogazione in merito alla chiusura della villa Garibaldi

Con Ordinanza Sindacale n 16 del 13-03-2020, veniva sospeso il servizio di verifica di pagamento delle strisce blu e contestualmente venivano chiusi i cimiteri e le ville comunali. Con successivo provvedimento venivano riattivate le strisce blu e venivano riaperti i cimiteri e una delle due ville comunali.

Con la presente, il sottoscritto Salvatore Cimino nella qualità di Consigliere Comunale di Piazza Armerina, nell’espletamento delle proprie funzioni,

Chiede al Sindaco

le motivazioni per le quali una delle due ville, e nello specifico la villa Garibaldi non è stata più aperta al pubblico dalla data di emanazione dell’ordinanza n 16 del 13-03-2020?

Se lo stesso è al corrente del fatto che essendo la villa in oggetto chiusa da 10 mesi, è oramai preda di cani randagi che proliferano e sono una minaccia per l’incolumità pubblica?

Quali azioni intende mettere in campo l’amministrazione comunale per riaprire la villa Garibaldi in sicurezza non appena sarà possibile, mettendo contemporaneamente al sicuro tutti i cuccioli che al momento persistono all’interno della villa?

Al Presidente del Consiglio si chiede, di inserire quest’interrogazione come punto all’ordine del giorno nella prima seduta utile, non appena il Sindaco sarà nelle condizioni di rispondere, e comunque, entro i termini previsti dal vigente regolamento sullo svolgimento delle sedute di consiglio comunale.

Piazza Armerina li 13-01-2021

Il Consigliere Comunale

Salvatore Cimino