Confcommercio: “#IoApro : espone gli esercenti e i loro clienti a pesanti sanzioni pecuniarie”

“Massima attenzione alla manifestazione di disobbedienza civile di giorno 15 gennaio #IoApro perchè espone gli esercenti e i loro clienti a pesanti sanzioni pecuniarie. E’ questo il messaggio che la Confcommercio e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi hanno inviato ai propri iscritti chiedendo loro in pratica di non partecipare alla manifestazione organizzata, attraverso il tam tam della Rete da alcuni imprenditori delle ristorazione”.

“Tale protesta – si legge in un comunicato ufficiale – contravviene ai provvedimenti straordinari emanati dal Governo per far fronte alla diffusione del contagio da Covid19. Siamo consapevoli e partecipi dello stato di grave difficoltà che la categoria sta attraversando; abbiamo rappresentato al Governo la tragedia vissuta da migliaia di operatori e non smettiamo di richiamare l’attenzione, a tutti i livelli, sulla necessità di dare pieno supporto alle imprese, erogando congrui ristori, accelerando le procedure per la liquidazione della cassa integrazione, introducendo attenuazioni del regime fiscale e dilazioni dei costi fissi, sopportati in questo momento dalle nostre imprese, costrette a subire le limitazioni imposte dal governo”

” Facciamo appello pertanto, a tutti i nostri iscritti – afferma il comunicato – perché tale apertura, oltre gli orari consentiti, non sia messa in atto , pregiudicando quanto è stato ottenuto sinora e facendo passare dalla parte del torto gli imprenditori che intendono sfidare lo Stato, infrangendo le prescrizioni alle quali siamo stati obbligatoriamente assoggettati.

A firmare il comunicato il Presidente di Confcommercio Enna, Maurizio Prestifilippo, Il Presidente di Confcommercio Caltanissetta,Calogero Nicoletti,Il Commissario F.I.P.E. Enna,Orazio Bonina,Il Commissario F.I.P.E. Caltanissetta,Alfonso Martorana, Il Direttore di Confcommercio Enna, Gianluca Speranza.