ASP Enna. Avviso: slitta a febbraio la vaccinazione per gli ultraottantenni

COMUNICAZIONE ASP ENNA

La programmazione delle forniture vaccinali che, a livello nazionale, obbliga ad assicurare le seconde dosi a chi già si è vaccinato, impone lo slittamento delle vaccinazioni per gli ultraottantenni a febbraio.

In ragione di ciò, scusandoci per il disagio arrecato a chi si era già prenotato, la già avviata vaccinazione per gli ultraottantenni è sospesa. Sarà il CUP, rispettando le priorità già acquisite, a richiamare quanti si sono già prenotati per avvisarli della nuova data di prenotazione.

Procede senza sosta la vaccinazione per gli operatori sanitari pubblici e privati, le case di riposo, le RSA e le strutture residenziali che vede ĽASP di Enna raggiungere oltre ľ80% di utilizzazione dei vaccini di cui è destinataria, ponendosi tra le Aziende leader in Italia.