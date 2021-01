Enna – Imprenditore multato per aver violato la normativa anti-covid

Agenti della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Enna sono intervenuti presso un esercizio di commercio al dettaglio di prodotti vari del capoluogo dove si era registrato un assembramento di molte persone. Le decine di persone identificate, che si trovavano sul posto, erano per la maggior parte prive dei dispositivi di protezione individuale e non mantenevano la distanza interpersonale di almeno un metro. Gli Agenti di Polizia, dopo averle ammonite a indossare le mascherine, li invitavano a uscire dai locali e ad entrare in un successivo momento secondo le previsioni normative per evitare l’eventuale contagio (rapporto tra metri quadri e presenza contestuale di più persone). Il titolare dell’azienda e i vari avventori verranno sanzionati a norma delle vigenti disposizioni inerenti l’emergenza epidemiologica da Covid-19.