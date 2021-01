Enna – Il sindaco Dipietro:” La differenziata registra un incremento +4,33%”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro scrive ai suoi concittadini:

Cari concittadini, grazie al vostro prezioso contributo e all’ottimo lavoro svolto da tutto il personale e dalla dirigenza della Società Eco Enna Servizi, il 2020 si è chiuso con un grande risultato in tema di raccolta differenziata. Rispetto al 2019, infatti, la differenziata registra un +4,33% con una diminuzione sostanziale dell’indifferenziata che si traduce in un risparmio pari a circa 100.000 euro. Il dato della raccolta differenziata dell’anno appena trascorso si attesta, dunque, al 59,02%. Un dato di tutto rispetto che conferma la bontà della scelta fatta in tema di gestione dei rifiuti. Continueremo a lavorare ponendoci come obiettivo per il 2021 il raggiungimento del 65% di differenziata, anche attraverso un maggiore controllo sulle utenze non domestiche ed il completamento dell’organizzazione della raccolta dei rifiuti nelle aree non servite dal servizio porta a porta. Insieme si può