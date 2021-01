Bonus TV 2021: ecco come ottenerlo.

Il 30 dicembre 2020 è stata approvata dal Senato, in via definitiva, la legge di Bilancio 2021. Gl italiani avranno a disposizione diversi bonus e contributi per l’acquisto di specifici prodotti. Il cosiddetto Bonus TV 2021 fa parte di questo pacchetto e rifinanzia in parte una misura già prevista. Ricordando che nel 2021 bisognerà acquistare un nuovo decoder o un nuovo televisore (in Sicilia a Partire da maggio) riteniao che questo incentivo si particolarmente importante.

Il nuovo Bonus TV 2021 è regolamentato dall’articolo 614 della legge di bilancio: “Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo[…] Per l’esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro”

Mentre al successivo articolo 615 la legge dice che:

“Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrate dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio”

La lettera c) del comma 1039 della legge 205/2017 è proprio quello che disciplina l’erogazione del Bonus TV agli utenti finali, sotto forma di sconto al momento dell’acquisto. Il bonus, quindi, potrebbe essere o per più persone o più ricco rispetto al passato.

Ne avranno diritto tutte le famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro Il Bonus TV 2021 verrà erogato sotto forma di sconto diretto in fase di acquisto, praticato dal venditore, sul prezzo del prodotto al momento dell’acquisto. Ciò vuol dire che anche i TV scontati dal venditore potranno essere comprati col bonus del Governo. Lo sconto vale non solo per l’acquisto di un televisore, ma anche di un decoder per il digitale terrestre da collegare ad una vecchia TV, ed è al momento pari ad un massimo di 50 euro.

A questo indirizzo è possibile scaricare il modulo.