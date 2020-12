Piazza Armerina – Ancora immondizia abbandonata nelle strade. I controlli della Polizia Locale.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Continua la lotta all’abbandono dei rifiuti in modo selvaggio. Alcuni incivili continuano a lasciare i propri rifiuti indifferenziati agli angoli delle strade e la polizia locale da qualche tempo ha iniziato una vera e propria caccia al trasgressore con perquisizione dei rifiuti e il posizionamento di “fototrappole”. Attraverso l’immondizia, fa saper il corpo di Polizia Locale guidato in queste operazioni dal commissario Walter Campagna, si trovano spesso validi indizi per risalire a chi li ha abbandonati per strada. Ricordiamo ai cittadini che le multe per l’abbandono di rifiuti sono molto oneroso e che in alcuni casi si potrebbero profilare anche reati penali.