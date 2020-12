Agira: emendamento proposto dalla minoranza evita la vendita dell’ ex macello

In occasione dell’ ultimo consiglio comunale svolto in video conferenza il gruppo di minoranza ” Per Agira, in difesa dei nostri valori” ha proposto un emendamento alla proposta di deliberazione con oggetto: variazione al piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 2020. L’ emendamento presentato dai consiglieri Manno, Manuele, Gagliano e Casullo è stato votato favorevolmente dai consiglieri di maggioranza. Con l’ approvazione è stato a reso indisponibile e di conseguenza inalienabile la struttura dell’ ex macello di C.da San giuliano valutata in 180.000,00 euro. “La motivazione dell’ emendamento – hanno scritto i consiglieri comunali – scaturisce dalla necessità di valutare, in via prioritaria e secondo la normativa vigente, la possibilità dell’ attivazione dell’ ex macello, attraverso un’ opera di recupero e “rifunzionalizzazione” di una struttura che puo’ offrire un valido servizio a tutto il territorio e al comparto agricolo. In subordine, in caso di impossibilità dell’ utilizzo ai fini della macellazione o di prodotti della filiera, la struttura puo’ essere utilizzata per scopi di rilevanza pubblica quali: Presidio per il Centro Comunale di Protezione Civile, Centro culturale con area espositiva, ecc..,”. Evitata quindi con l’ emendamento del gruppo di minoranza la “potenziale” vendita a privati della struttura dell’ ex macello.