Piazza Armerina – La signora Jolanda Giunta compie oggi cento anni

La signora Jolanda Giunta, per 40 anni insegnante elementare a Piazza Armerina, cl compie oggi cento anni. Arriva a questo straordinario traguardo in buona salute e circondata dall’affetto delle sorelle, dei nipoti e dei pronipoti. La signora Giunta non è la sola in famiglia ad aver superato la soglia dei cento anni di vita , anche il padre nel 1978 oltrepassò il secolo di vita. Auguri alle neo centenaria anche da parte nostra e naturalmente… Buon Natale e Buon 2021 a tutta la famiglia.