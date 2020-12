Piazza Armerina – Gli eventi del Natale 2020. Inserito a sorpresa un quinto quartiere storico nell’organizzazione delle manifestazioni

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessore al turismo Ettore Messina con cui si preannunciano alcune attività natalizie. Non possiamo non notare “la nascita” di un quinto quartiere storico della città inserito, con tanto di presidente, nell’organizzazione delle manifestazioni. Attualmente sul lieto evento non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ne ci risultano atti ufficiali del consiglio comunale. Speriamo che in futuro venga fornito ai cittadini qualche chiarimento visto che modificare così profondamente delle tradizioni dovrebbe avvenire coinvolgendo nel processo di revisione l’intera città.

Questo il programma inserito in un comunicato stampa dell’assessorato.

“Sarà un Natale diverso, più sobrio che nel rispetto dei protocolli anticovid e delle normative governative cerca di ridare speranza e regalare un sorriso agli abitanti di Piazza Armerina, la storica città dei mosaici, famosa in tutto il mondo per la sua grande bellezza”. Con queste parole l’assessore al turismo Ettore Messina spiega come l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Cammarata voglia attraverso i classici simboli della festa più attesa dell’anno rilanciare la città e le sue tradizioni.

“Il covid- continua Messina- ha creato nuove forme di povertà e sopravvivenza sociale e i settori maggiormente in crisi sono il mondo dell’arte e della cultura, ma nonostante questo abbiamo cercato di offrire a tutti i piazzesi un prodotto di qualità come l’edizione 2020 del Palio dei Normanni, l’unica rievocazione storica realizzata quest’estate, diventato un evento multimediale da cui è nato un mediometraggio in gara nei maggiori festival cinematografici e un videogioco scaricato a livello internazionale”.

Obiettivo del Natale Piazzese, finanziato dall’ Assessorato al turismo della Regione Siciliana e dal fondo “Rilancio” del Governo, far godere gli abitanti delle suggestive installazioni artistiche luminose in 3D durante tutte le festività natalizie, delle pregiate creazioni del presepe medievale esposto nella chiesa “Anime Sante del Purgatorio” con la collaborazione dei cinque quartieri storici, una delle poche chiese al mondo con la raffigurazione di Maria incinta, un particolare video di una speciale versione del brano “Certe notti” di Ligabue diventato “Senza botti”, scritto da Ettore Messina su musica riarrangiata dal M° Paolo Li Rosi, realizzato con i volti di alcuni artisti siciliani , lo speciale concerto del Coro Lirico Siciliano e il docufilm sul Palio dei Normanni.

“In un momento così buio- conclude l’assessore- abbiamo voluto puntare sulla luce dell’arte con l’auspicio che presto si possa ritornare a godere anche delle piccole gioie quotidiane diventate sempre più difficili da assaporare e gustare per un Natale che deve essere una ripartenza verso un domani migliore”.

Ogni singolo evento sarà online sulla pagine facebook “Assessorato Turismo Spettacolo Piazza Armerina” e “Io Compro siciliano.it”.

Questo il programma della manifestazione:

23 dicembre: Lancio del video “Senza Botti”, sullo stile di Radio Dj, che mostrerà la bellezza della società piazzese e della cittadinanza con tanti ospiti a sorpresa.

28- 29- 30 dicembre: Secondo le disposizioni anti contagio è possibile visitare il presepe medievale installato nella Chiesa Anime Sante del Purgatorio con il contributo dei 5 quartieri storici della città.

1 gennaio: h 17 Concerto del Coro Lirico Siciliano nella magnifica cornice del Teatro Garibaldi di Piazza Armerina in diretta streaming su varie emittenti televisive oltre ai canali social.

6 gennaio: Proiezione dell’atteso docufilm dedicato al Palio dei Normanni in diretta streaming su varie emittenti televisive oltre ai canali social.