Piazza Armerina – L’istituto Eris pronto ad accogliere nuovi studenti – Domani 23 presentazione on line. Come visitare i laboratori in presenza.

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

In tempi duri per la scuola a causa della pandemia l’istituto Eris di Piazza Armerina ha mantenuto, forse più di altri, la sua capacità formativa grazie ad una diversa impostazione didattica che prevede un massiccio utilizzo di laboratori e stage, tutte attività svolte in presenza. Per le materie teoriche che completano i vari corsi di studio si è invece utilizzata la didattica a distanza, con lezioni svolte in alcuni casi utilizzando metodologie innovative in grado di mantenere alto il grado di interattività.

“La pandemia – ci fanno sapere dalla direzione didattica dell’istituto – sta mettendo a dura prova la scuola, il segreto per riuscire a ridurre al minimo il disagio è stato, almeno nel nostro caso, quello di trasformare il problema in una sfida. Una impostazione mentale che ci ha consentito di operare mantenendo alto il grado di motivazione degli alunni, degli insegnanti e di tutto il personale”.

L’Eris, istituto di formazione professionale siciliano, opera ormai da quasi un quinquennio a Piazza Armerina ed è inserito nel tessuto economico e sociale della città dove i suoi alunni spesso partecipano ad iniziative pubbliche mettendo a disposizione le proprie competenze. Molti dei ragazzi formati hanno avuto la possibilità di avviare attività in conto proprio e trovare occupazione presso affermate aziende locali. Con i corsi gratuiti per acconciatori, estetisti e sala bar, l’offerta formativa Eris permette una formazione di base in settori che , al di là dell’attuale situazione, sono considerati in forte espansione. I percorsi formativi, interamente gratuiti e basati su molte ore di laboratorio e di stage presso le aziende, offrono la possibilità ai ragazzi di trovare un strada più diretta per il mondo del lavoro e l’indipendenza economica.

I ragazzi che hanno appena ottenuto il diploma di scuola media, che vogliono assolvere all’obbligo scolastico e nel contempo apprendere un mestiere di grande valore, possono oggi avere un primo contatto con l’istituto ERIS, grazie ad un’iniziativa che prevede un “open day ” virtuale con una diretta streaming che si svolgerà giorno 23 dicembre dalle ore 11.30 alle ore 12.00 mentre nei giorni 23, 28 dicembre e 4 gennaio sarà possibile effettuare, in tutta sicurezza, delle visite guidate all’interno dell’istituto durante le quali si potranno fare dell prove pratiche aiutati dai docenti dell’ERIS . Queste visite vanno prenotate chiamando, anche durante questo periodo natalizio, lo 093 5683703, dalle 8 alle 13 o il numero 3285567353

CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALL’OPEN DAY DI GIORNO 23 DICEMBRE ALLE ORE 11.00