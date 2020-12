Dati Istat. Presenze turistiche in positivo nell’ennese per l’anno 2019

Soddisfacenti i dati sulle presenze turistiche nel territorio provinciale per l’anno 2019 rilevati per l’Istat dal servizio Turismo del Libero Consorzio Comunale di Enna. Si registra un incremento delle presenze turistiche in tutto il territorio provinciale. Il dato, infatti, cresce di quasi un punto percentuale rispetto al 2018, sia per gli arrivi che per le presenze. Sono stati registrati nelle strutture ricettive del territorio, sia di tipo alberghiero che extralberghiero 130 mila e 651 turisti con una permanenza media per l’anno 2019 di 1,83 giornate. Gli arrivi sono stati 71 mila e 466 di questi ben 16 mila e 648 nel solo mese di agosto. Al primo posto in termini di arrivi e presenza i turisti italiani con 42 mila e 233 arrivi e con 84 mila e 286 presenze. Tra i turisti stranieri, prevalgono i Francesi con 10 mila presenze seguiti dai tedeschi con circa 6 mila, dai Paesi Bassi con 4 mila, da Malta con oltre 3 mila seguiti dagli U.S.A e dal Regno Unito per un totale complessivo di 6 mila presenze. Le maggiori presenze turistiche si concentrano nei comuni di Enna e Piazza Armerina con una percentuale complessiva pari al 66,65 %