Cambio al vertice amministrativo. Daniela Amato nominata a scavalco segretaria generale dell’Ente

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

E’ Daniela Maria Amato, palermitana, laurea in Scienze politiche e una vasta esperienza nel settore amministrativo, la nuova segretaria a scavalco del Libero Consorzio Comunale di Enna. Nominata dal commissario straordinario dell’Ente, Girolamo Di Fazio, si è insediata questa mattina, prende il posto del collega Salvatore Pignatello, da oggi segretario generale della città metropolitana di Roma Capitale. Titolare al comune di Bagheria presterà servizio ad Enna fino al 14 gennaio. Dopo un primo colloquio istituzionale con Di Fazio la neo segretaria ha ricevuto i dirigenti e alcuni funzionari dell’Ente per affrontare le questioni più urgenti. ” Metterò a disposizione del Libero Consorzio la mia esperienza in campo amministrativo e manageriale- dichiara la Amato- per continuare il lavoro svolto dal mio predecessore e contribuire a realizzare gli obiettivi strategici dell’Ente. Sono certa di trovare ottime professionalità e di avviare insieme un lavoro di squadra necessario per affrontare nel miglior modo possibile le questioni nell’interesse dell’Ente”. Su disposizioni del Commissario straordinario, la neo segretaria svolgerà ad interim, le funzioni dirigenziali del I Settore “Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio Economiche e Culturali”