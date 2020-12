ASP Enna. Report ricoveri

In data odierna, 11 dicembre 2020, i pazienti ricoverati, colpiti dalla malattia del Coronavirus, sono così distribuiti: presso l’Ospedale di Leonforte, 5 pazienti a bassa intensità di cura; presso l’Ospedale Umberto I di Enna, 41 nell’Area delle Malattie Infettive, 10 i pazienti nell’Area Semintensiva, 5 in Terapia Intensiva, 1 paziente nell’Area Covid dell’Ostetricia. Stabile, negli ultimi giorni, il dato dei ricoveri in Terapia Intensiva. I pazienti provenienti da fuori provincia sono 3. Il numero complessivo dei pazienti dimessi è pari a 129. Le persone decedute sono 32. I nuovi contagi in provincia di Enna sono 35, come diramato dal consueto Bollettino della Regione Siciliana.