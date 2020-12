E’ morto Paolo Rossi, eroe del mondiale di calcio del 1982

A pochi giorni dalla morte di Maradona se ne va un’altra stella del calcio mondiale: è morto Paolo Rossi eroe del mondiale vinto dalla nazionale di calcio nel 1982 in Spagna. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa poco dopo la mezzanotte dalla moglie del campione. Lo ha stroncato a sessantaquattro anni un male incurabile.

Il mondiale del 1982 rimane uno dei più belli vinto dalla nazionale italiana che, dopo aver stentato nella fase iniziale, si trovò a dover affrontare in sequenza Argentina, il favorito Brasile di Falcao e, dopo la semifinale vinta con la Polonia, la Germania, che in finale sconfisse 3 a 1. Paolo Rossi in quel mondiale segnò 6 gol aggiudicandosi il titolo di capocannoniere.

Recentemente l’eroe di Madrid era diventato un volto noto in televisione commentando come co-conduttore le partite della nazionale e partecipando da opinionista a diverse trasmissioni televisive della Rai.

Paolo Rossi era conosciuto anche come “Pablito”: a scegliere questo vezzeggiativo fu Enzo Bearzot, ct che portò la nazionale alla vittoria mondiale nell’82.

L’ex attaccante azzurro è stato sposato due volte. Dalle nozze con Simonetta Rizzato, è nato il primogenito Alessandro. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Rossi si è sposato con la giornalista Federica Cappelletti (nel 2010). La coppia ha avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena.