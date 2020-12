Misure a favore delle famiglie in difficoltà varate dal comune di Valguarnera

Il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, sull’erogazione dei buoni pesa alle famiglie in difficoltà

«La seduta di seconda commissione, che aveva come punto all’ordine del giorno l’erogazione dei buoni spesa con somme avute dalla regione e dalla Protezione Civile, ha trovato tutti d’accordo sui criteri per l’erogazione degli stessi. Esprimo soddisfazione – afferma il sindaco – per la collaborazione avuta sia dai componenti della commissione che dal capogruppo D’Angelo Filippa presenti in aula. L’amministrazione e il responsabile dei servizi sociali sono stati aperti e disponibili circa le due modifiche apportate ai criteri che erano stati adottati nella prima ondata di covid, ossia marzo, aprile e maggio 2020. La commissione ha deliberato l’innalzamento della soglia di giacenza per quanto riguarda i cittadini e ha modificato i criteri in relazione alla cifra per ogni minore presente all’interno del nucleo familiare, la stessa verrà erogata per ciascun componente. Questi sono criteri che permettono, a chi in questo momento sta subendo la crisi, di potere avere quel minimo di supporto economico dall’ente per tramite di queste somme ottenute può erogare. Speriamo che il momento difficile e triste che stiamo vivendo possa subito essere dimenticato e ritornare a vivere la normalità. Così conclude il presidente della seconda commissione, LucaBonanno.»

«La giunta si è riunita ieri – continua Francesca Draià – dopo la seduta di consiglio comunale per approvare l’avvio dell’erogazione dei buoni € 74.000,00 a questi si aggiungono i residui delle somme ancora disponibili. Presto partiremo con altri servizi importanti che serviranno per dare ossigeno alle famiglie in difficoltà (tutte le famiglie), in settimana pubblicheremo l’avviso e il modello della domanda.

Rispetto alla prima consegna dei buoni le somme verranno direttamente caricate attraverso la tessera sanitaria, eliminando così la consegna diretta da parte delle associazione di volontariato».

Il sindaco di Valguarnera.

Francesca Draià