Avis Enna: il volontariato, una scelta di cuore

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Avis Enna: il volontariato, una scelta di cuore Martina, Alessia, Alisea, Serena, Elia, sono solo alcuni nomi dei ragazzi della Consulta Giovani dell’ Avis comunale di Enna che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero al volontariato, facendo propri i valori della solidarietà e dell’altruismo. Avrebbero potuto passare il loro tempo in maniera diversa, sul divano a guardare la

tv, a giocare ai videogiochi o con il cellulare ed invece ogni giorno si spendono per aiutare chi ne ha bisogno. Sono in prima linea per promuovere la donazione del sangue, soprattutto in questo periodo che le scorte non bastano a garantire le trasfusioni. Sono sempre pronti a formarsi per conoscere al meglio il mondo della donazione e dell’ associazione che rappresentano. Hanno dato prova di grande maturità e preparazione per la Giornata Internazionale del Volontariato, il 5 dicembre, coinvolgendo oltre venti persone in un incontro online per parlare di informazione e prevenzione contro il

Covid-19. L’incontro, tenuto da Martina Savoca, coordinatrice della Consulta comunale, Alisea Cufari, vicecoordinatrice, e da Serena Scialfa, membro della Consulta, è nato in seguito alla campagna di promozione del volontariato e diffusione delle norme anti-contagio promossa dal CSVE (Centro di Servizio per il Volontariato Etneo) “Mi curo di Te”. I giovani della Consulta sono l’orgoglio di tutta l’Avis comunale di Enna, in loro è racchiuso il presente ed il futuro dell’Associazione, la loro presenza ed il loro entusiasmo sono il risultato di un lavoro fatto bene e con passione da chi crede che il volontariato sia la chiave di un mondo migliore, un mondo dove aiutare gli altri faccia bene soprattutto a se stessi. Non si tratta soltanto di indossare una

divisa, mettersi in posa per delle foto o ricoprire delle cariche, si tratta di contribuire a salvare la vita di persone che non si