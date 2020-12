Venerdi 4 Dicembre Giornata nuvolosa e temperature in lieve aumento a causa dei venti tiepidi. Le temperature, vista l’altezza sul mare di Piazza Armerina, non supereranno comunque la media del periodo. 12°c la massima 8°c la minima Sabato 5 Dicembre Sarà una giornata piovosa La temperatura massima registrata sarà di 14°C, mentre la minima di 9 °C Domenica 6 Dicembre Sarà una giornata piovosa. Temperature in netto calo. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima sarà registrata di 3°C