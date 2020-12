Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Informiamo tutti che il 15° calendario Agedi 2021 è disponibile da oggi . I nostri figli disabili gravissimi protagonisti delle magnifiche foto di Giuseppe Di Vita. Per prenotarne una o più copie anche come idea regalo per Natale, contattateci al 3281197991 aiutandoci a sostenere così il nostro centro diurno. Grazie.