Il consigliere comunale di Valguarnera Enrico Capuano: “nessuno ha parlato della nomina di Interlicchia”. Ma è falso

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il consigliere comunale di Valguarnera Enrico Capuano ha inviato un comunicato stampa nel quale afferma che”nel silenzio della stampa locale, abbiamo appreso che il ragioniere capo del Comune di Valguarnera, Dott. Giuseppe Interlicchia, è stato nominato dal Sindaco di Piazza Armerina”. Evidentemente il consigliere comunale è distratto o non frequenta le giuste fonti giornalistiche, altrimenti si sarebbe accorto, come oltre diecimila persone che si sono collegate al sito StartNews nella giornata del 25 novembre, che la notizia è stata riportata con tanto di foto. ” Il gruppo Diventerà Bellissima di Valguarnera – scrive Capuano – coglie l’occasione per congratularsi e augurare buona fortuna al dott. Interlicchia per questa nuova sfida e siamo lieti che un Sindaco di un Comune importante quale è Piazza Armerina, abbia nominato assessore un nostro concittadino di Valguarnera”. Noi invece auguriamo a Capuano oltre a trascorrere un buon Natale anche di trovare il tempo per aggiornare le sue conoscenze in tema di informazione on line.