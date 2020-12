Sedie in legno: eleganti e personalizzabili per una tavola regale

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

La sedia fa parte della storia del mondo da quando esiste vita su questo pianeta. Secondo gli storici i primi esempi di sedia sono stati realizzati nell’antico Egitto. Sono infatti stati ritrovati alcuni resti di quella che è considerata la sedia più antica del mondo, presso una tomba della Valle dei Re. Si tratta di sedili realizzati con materiali pregiati come ad esempio l’ebano e l’avorio e decorati con raffigurazioni varie come animali o schiavi. La sedia ha fatto ovviamente parte anche dell’antica Roma, ossia la sella curulis. Si tratta di un sedile pieghevole a forma di X che presenta decorazioni in avorio e simboleggia il potere giudiziario.

La sella curulis nell’Antica Roma era un privilegio riservato solo alle alte cariche pubbliche come pretori e consoli. Nella maggior parte dei casi la sella curule era realizzata in legno, ovviamente legno pregiato, ed era pieghevole. Nel Medioevo, invece, le sedie pregiate erano riservate ai re ed ai principi della Chiesa. In questo caso le sedie erano finemente decorate, spesso anche in oro. Uno degli esempi più famosi è la sedia in marmo di Massimiano, arcivescovo di Ravenna che è ancora conservata nel museo della città.

La sedia oggi

Con l’evoluzione del mondo del design le sedie sono diventate sempre più confortevoli e di tendenza. Oggi è possibile trovare sedie di qualunque materiale e di qualunque colore, ma quelle più amate sono le sedie in legno, come le le sedie in legno in offerta su Sendero Deals , realizzabili su misura in termini di colore e imbottitura, al 100% prodotte in Italia con legno di alta qualità.

Per la cucina, ad esempio, che è uno tra i luoghi più trafficati della casa, le sedie in legno sono sicuramente la scelta migliore perché sono resistenti, comode e allo stesso tempo di tendenza. Per un arredamento country, ad esempio, sono particolarmente indicate le sedie in legno massello oppure quelle realizzate con materie prime esotiche come il teak.

Per quanto riguarda la sala da pranzo, invece, è sempre importante abbinare le sedie al tavolo per ottenere un risultato davvero elegante. Molto dipende dal colore visto che è possibile acquistare sedie delle diverse tonalità. Ma proprio nel soggiorno è bene mantenere una linea coerente e non mischiare i colori.

Quando si ha particolarmente spazio è possibile scegliere anche sedie con braccioli che sono molto confortevoli ma allo stesso tempo molto eleganti. Di solito questo genere di sedie presentano uno schienale più alto per garantire raffinatezza alla sala. Le sedie in legno sono perfette anche per il giardino, come le sedie in legno pieghevoli che possono essere abbinate ai tavoli allungabili da esterno.

Un materiale che si presta molto ai diversi utilizzi e che, come sappiamo, è sempre molto resistente agli urti. Non è un caso, dunque, che il legno sia il materiale più utilizzato al mondo per la realizzazione delle sedie, e d’altronde è una storia che va avanti da migliaia di anni.