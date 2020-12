Avis Enna in tempo di Covid: “Mi curo di Te”.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Comunicato AVIS ENNA

“Mi curo di Te”.

La Consulta Giovani Avis Enna partecipa alla campagna di promozione del volontariato e diffusione delle norme anti-contagio promossa dal Csve – Centro di Servizio per il Volontariato Etneo. Saranno distribuiti gratuitamente igienizzanti e opuscoli informativi a coloro che seguiranno l’incontro cliccando sul link sotto indicato.

I nostri giovani volontari sono sempre impegnati nel territorio per aiutare il prossimo e accendere una “nuova speranza”!

La consulta giovanile Avis Enna è felice di invitarvi al suo incontro online per parlare di informazione e prevenzione contro il covid-19!!

Vi aspettiamo sabato 5 Dicembre alle ore 16:00.

Ecco qui il nostro link per poter partecipare: