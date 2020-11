Il comune di Valguarnera avvia la procedura per la nomina di un responsabile della protezione dei dati

Manifestazione di interesse per la selezione della nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ( Data Protection Officer – DPO) – Si rende noto che nella Sez. Bandi e Avvisi del Sito è pubblicato l’AVVISO Pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione per la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ( Data Protection Officer – DPO). La domanda di partecipazione, scaricabile dalla Sez. Modulistica- I° Settore (CLICCA QUI per scaricarla) – deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2020 a mezzo PEC all’indirizzo : valguarnera.vg@comune.pec.it inviando in unico plico scansionato, domanda ed allegati.