Barrafranca e Pietraperzia in attesa del completamento della scorrimento veloce per Caltanissetta

IL SINDACO DI BARRAFRANCA SALVUCCIO MESSINA

Ieri, giorno 28 Novembre, il Sindaco di Barrafranca, Salvuccio Messina, coadiuvato da una rappresentanza di consiglieri comunali, Silvia Romano e Calogero di Gloria, invitati precedentemente in consiglio comunale e l’assessore geom. Calogero Pistone in rappresentanza del Sindaco di Barrafranca, (assente il Sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata per motivi personali) si sono recati presso l’Ufficio Anas di Palermo incontrando l’architetto Curcio Responsabile del procedimento dei lavori, per discutere dei progressi e dei tempi relativi al completamento dei lavori della Scorrimento veloce per Caltanissetta SS 640 Dir. Tutti i presenti hanno evidenziato le criticità dei paesi che usufruiscono della bretella e che un ritardo della riapertura può compromettere le sorti economiche dei paesi già in difficoltà, specialmente Pietraperzia. Una relazione dettagliata sarà comunicata in consiglio comunale che si terrà il prossimo lunedì 30 Novembre.