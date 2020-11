Il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Mesina:”le sorti della comunità pietrina affidate ad onesti e responsabili padri e madri di famiglia”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Mesina

«Solo per amore della verità e per il doveroso rispetto nei confronti della cittadinanza pietrina ritengo necessario precisare che ogni decisione assunta dal sottoscritto è frutto di ponderata riflessione nella ricerca del contemperamento della salute dei cittadini con gli altri fondamentali diritti di cui gli stessi godono.

A maggior ragione quando si tratta della popolazione scolastica nonché dei nostri figli che sono il bene più prezioso che abbiamo. Qualche voce fuori dal coro, le cui illazioni respingiamo al mittente e le cui espressioni ingiuriose e calunniose saranno oggetto di esame di chi di dovere nelle opportune sedi, sappia che le sorti della comunità pietrina sono state affidate ad onesti e responsabili padri e madri di famiglia che hanno messo a disposizione della collettività il loro impegno per puro spirito di servizio.

Si rassegnino gli sconfitti rimasti fuori dal consiglio comunale, cinque anni sono lunghi da passare ma serviranno al sottoscritto, alla maggioranza che lo sostiene ed ai consiglieri che vogliono collaborare, a dare le giuste risposte alle esigenze della nostra comunità.Viva Pietraperzia!»