L’On. Luisa Lantieri: “Per i bambini autistici servizi sanitari più vicini”

Dichiarazione dell’On. Luisa Lantieri sull’attivazione dei servizi di assistenza a Piazza Armerina, Agira, Nicosia ai bambini autistici .

«Dopo le mie tante sollecitazioni le “mini equipe” in grado di seguire i bambini affetti da patologie dello spettro autistico saranno attivate nei prossimi giorni nelle sedi dei servizi di neuropsichiatria infantile di Piazza Armerina, Agira, Nicosia. Come avevo anticipato in occasione dell’inaugurazione del centro polifunzionale integrato “Hémera”, gestito dalla cooperativa sociale Pietro Farinato, i genitori che si trovano ad affrontare problematiche sanitarie legate all’autismo non dovranno più recarsi ad Enna, ma potranno ottenere la necessaria assistenza presso strutture più facilmente raggiungibili.

Facendo mio il disagio di tante famiglie e raccogliendo le istanze dei genitori ho, da un anno, continuamente sollecitato l’ASP affinché fossero avviate le mini equipe. Oggi esprimo tutta la mia soddisfazione per aver contribuito in maniera determinante all’attivazione di un servizio sanitario i cui utenti finali sono dei bambini, i cui bisogni dovrebbero sempre essere considerati prioritari e mai posti in secondo piano rispetto ad altre esigenze»