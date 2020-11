In arrivo da Bruxelles 660 milioni di euro per l’agricoltura siciliana

In arrivo da Bruxelles 660 milioni di euro per l’agricoltura siciliana, l’Unione Europea finanzierà il settore agricoltura con 330 milioni di euro all’anno per il 2021 e per il 2022. Il Programma di sviluppo rurale viene esteso al 2022 con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro per il 2021 e altrettanti per il 2022. Somma che consente di portare a esaurimento le graduatorie di alcuni bandi, a cui numerosi agricoltori hanno partecipato. Tra gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale Misura per l’insediamento per i giovani in agricoltura 50 milioni per 250 aziende; Misura la lotta al virus della tristeza degli agrumi (25 milioni per 1.600 ettari); Misura Opere di viabilità rurale 70 milioni di euro per 100 strade; Misura investimenti nelle aziende 50 milioni per 300 aziende; Misura metodi di agricoltura sostenibile 80 milioni di euro per 2924 aziende; Misura benessere degli animali 20 milioni di euro. Le procedure tecniche saranno definite a breve in modo che Il nuovo Piano di sviluppo rurale privilegerà il green new deal e il farm to fork.