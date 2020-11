Covid19 – Leonforte: screening totale della popolazione

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

IL SINDACO DI LEONFORTE CARMELO BARBERA

In seguito all’incontro dell’Anci al quale il nostro comune ha partecipato, di concerto con l’Asp è stato disposto lo screening della popolazione che sarà previsto per comparti e settori. Si comincia sabato e domenica 28-29 novembre 2020, nei locali del Palazzetto dello Sport comunale, con lo screening “su base volontaria” delle Scuole Superiori. Ad essere interessati saranno personale scolastico, docenti, alunni e proprie famiglie (genitori e familiari conviventi). Anche gli studenti non residenti a Leonforte, ma frequentanti le scuole superiori della città, potranno sottoporsi volontariamente allo screening.

È già partita la macchina organizzativa e i dirigenti scolastici stanno provvedendo a comunicare tutto agli interessati.