Report ricoveri per covid19 all’Umberto I di Enna. Deceduto a causa del virus un sessantottenne

In data odierna, 25 novembre 2020, i ricoverati presso l’Umberto I di Enna, colpiti dalla malattia del Coronavirus, sono 74, così distribuiti: 58 nell’Area delle Malattie Infettive, 10 i pazienti nell’Area Semintensiva, 5 in Terapia Intensiva, una paziente nell’area Covid dell’Ostetricia. I dimessi in totale sono 43. Si registra purtroppo il decesso, avvenuto nella giornata del 24 novembre, di un paziente di 68 anni, con patologie pregresse. I nuovi contagi in provincia di Enna, secondo il bollettino emanato dalla Regione Siciliana, sono 20.