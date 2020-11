ASP Enna. Costituite le équipe per l’autismo

“L’iniziativa parte dell’input del Direttore di Neuropsichiatria Infantile, dott.ssa Luisella Madia, – dice il dott. Giuseppe Cuccì – ed è stata fortemente sostenuta dal Direttore Generale Dr. Francesco Iudica e dalla Direzione Strategica.

La misura pone l’ASP di Enna all’avanguardia nell’ambito del sostegno alle famiglie e agli utenti affetti da tale quadro patologico.”

Le mini équipe saranno dislocate nelle sedi dei servizi di Npi di Piazza Armerina, Agira, Nicosia ed eviteranno gli estenuanti viaggi dei piccoli pazienti e dei familiari soprattutto dalle aree più periferiche e disagiate della provincia.

Sarà possibile abbattere in maniera consistente le liste d’attesa per gli utenti che aspettano un intervento e una presa in carico.

“Si tratta di un ampliamento significativo dell’offerta sanitaria che arricchisce la già ampia gamma di interventi sul territorio promossi ed attuati dalla Salute Mentale di Enna. Le attività delle mini équipe sul territorio facilitano l’accesso alle cure, rendendo uniforme il percorso di presa in carico per garantire la continuità terapeutica abilitativa, nelle tappe esistenziali degli utenti affetti da patologie dello spettro autistico”.