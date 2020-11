Sportello Rosa al Pronto Soccorso di Piazza Armerina

Avviato lo Sportello Rosa presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina. In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999, ne dà comunicazione la dottoressa Rosalinda Vitali, Responsabile del Progetto, in staff all’Unità Operativa del Pronto Soccorso della Città dei Mosaici, diretto dalla dottoressa Raffaella Crescimanno.

Il team aziendale, istituito con delibera della Direzione dell’ASP e diretto dalla dottoressa Loredana Disimone, Capodipartimento Materno infantile, è composto a livello provinciale da operatrici e operatori che lavorano in ambito sanitario e sociale come medici, ginecologici, psicologi, infermieri, ostetrici e assistenti sociali. Lo Sportello Rosa, progetto avviato dal team, nasce dalla sinergia e dalla collaborazione con l’Associazione DonneInsieme “Sandra Crescimanno” e l’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze (CO.Tu.LeVi.), ambedue attive in provincia di Enna. “Lo Sportello Rosa è uno spazio dedicato ad affrontare, in modo multidisciplinare, casi di violenze che correrebbero il rischio di non essere intercettati. Uno spazio aperto e sicuro, capace di ascoltare e intervenire in modo tempestivo, a tutela della donna e di chiunque subisca violenza”.