Piazza Armerina: da domani (martedì) controlli a tappeto e multe per chi non rispetta le norme anticovid

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Mentre sembrano rallentare leggermente i contagi a Piazza Armerina la Polizia Locale ha dedicato questa giornata a sensibilizzare commercianti, supermercati e baristi sulle prescrizioni contenute dall’ultima ordinanza emanata dal sindaco di “Da domani saremo inflessibili – ci dice un agente – e puniremo con multe e chiusure chi non si atterrà a quanto disposto in tema di prevenzione del contagio”. L’abitudine più dura a cui rinunciare sembra essere quella della conversazione davanti al bar con gli amici dopo aver assaporato un caffè. “E’ bene che si sappia che in questa situazione – ci precisa l’agente – non è più tollerabile che non si indossi la mascherina o che si ci soffermi a chiacchierare davanti al bar”. Da domani dunque bisognerà fare molta attenzione se non si vuole ricevere una multa di 400 euro o si vuole rischiare la chiusura dell’esercizio pubblico.

Ricordiamo anche che nei supermercati potrà entrare solo un componente per famiglia. Vietati dunque gli ingressi in coppia. Anche su questa prescrizione gli agenti hanno fatto oggi opera di sensibilizzazione consegnando ai supermercati una copia dell’ordinanza.