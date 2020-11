Agira Manno “Richiesto parcheggio per disabili e monitoraggio delle aree cittadine”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“Dopo i lavori di ristrutturazione di Piazza Fortunato Fedele alcuni cittadini mi hanno segnalato la mancanza di un parcheggio temporaneo per disabili davanti l’ ufficio postale. Il palazzo ospita anche alcuni uffici comunali. Personalmente credo che sia un diritto da garantire per consentire a coloro che hanno difficolta’ motorie una regolare vita sociale. La piena integrazione delle persone disabili deve essere una priorita’ per l’ amministrazione comunale che deve rimuovere eventuali disagi. Ho inviato una nota nella quale richiedo ai soggetti competenti la possibilita’ di realizzare un parcheggio temporaneo per persone disabili davanti l’ ufficio postale, nell’ occasione ho auspicato un monitoraggio delle aree cittadine riservate ai disabili davanti gli edifici pubblici. Chi ha difficolta’ deve essere sempre aiutato. La disabilita’ non esiste se siamo noi a renderla nella vita quotidiana una normalita’ abbattendo tutte quelle barriere che ne rendono la vita difficoltosa”. Lo rende noto il consigliere comunale di opposizione Luigi Manno