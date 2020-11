Covid19 – Importante aumento di casi positivi ad Aidone. Il sindaco richiede la zona rossa

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Alle ore 20.00 di questa sera (ieri sera ndr) abbiamo avuto un ulteriore aggiornamento con un importante aumento di casi positivi nella nostra città. Sale di 22 (ventidue) unità oggi il numero dei nostri concittadini positivi al covid-19 e porta il bilancio dei positivi a 70. Si tratta di ventuno soggetti asintomatici o con lieve sintomatologia e un nuovo ospedalizzato. I soggetti in quarantena invece sono 50. Alla luce di questi dati e del preoccupante andamento epidemiologico, come comunicato nel videomessaggio, in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie competenti, ci apprestiamo a rendere efficaci nuove e necessarie misure di contenimento.